Edinilen bilgiye göre, kaza saat 02:15’de TEM otoyolunun Abant Kavşağı mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Şevket Yılmaz yönetimindeki 60 RC 085 plakalı otomobil kavşakta dönmek isterken sürücüsü kararsız kalınca arkadan gelen Alper Öksüz yönetimindeki 05 AT 958 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü ilk önce fren yaptı ardından otomobile çarptı. O sırada arkadan gelen Fatih Sağlam idaresindeki 80 L J 328 dorse plakalı TIR otobüse arkadan çarparak durdu. Kaza sonrasında olay yerinde can pazarı yaşanırken, TIR sürücüsü Fatih Sağlam aracının içinde sıkışırken, olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri sürücüyü uzun süren çalışma sonrasında kurtardılar. Kazada otobüste bulunan Yasin Taşhan, Cihat Duva, Ahmet Top, İlke Nurcan Çamlıca, Ömer Faruk Tanık ve Gülsüm Tanık yaralandı. Yaralılar İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alındı. TIR sürücüsü Fatih Sağlam’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul İstikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, araçlar Abant Kavşağından D-100 karayoluna yönlendirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.