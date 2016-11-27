Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesi Davutbeyli köyü Kandak mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yaklaşık 6 hektarlık bir alanda etkili olduğu öğrenilen yangına Mengen, Yeniçağa ve Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Daha geniş bir alana yayılmaması için yoğun çaba gösterilen yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.