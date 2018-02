Bolulu imamın on parmağında on marifet

Bolu’da, Karamanlı Mahallesi’nde bulunan Yeşil Camii’nin 3 imamından birisi olan 32 yaşındaki Yusuf, ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul’a giderek hafızlık eğitimi aldı. Bir dönem aldığı Arapça eğitiminin ardından İmamhatip Lisesi’ni bitirirerek 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bünyesinde görev yapmaya başladı. Bolu merkezde bulunan Yeşil Camii’de imam olarak görev yapan 32 yaşındaki müezzin Yusuf Çelen’i dinleyen cemaatin mest olduğu sesinin yanı sıra birçok hobisi var.

Beslediği kanaryalarla ödül aldı

Camideki görevinden arta kalan zamanlarını boş geçirmeyen Yusuf Çelen, görev yaptığı caminin yanında bulunan konteynerde ve evinin bahçesine kurduğu barakada, yüzlerce kanarya besliyor. Kuş aşkının çocukluktan beri olduğunu fakat perçinlenmesine sebep olan şeyin Hz. Muhammed’in hayatındaki bir kıssanın etkili olduğunu belirten Çelen, “Küçük bir çocuğun kuşu ölüyor ve Resulullah efendimiz çocuğun kuşunun öldüğünü duyunca çocuğa başsağlığına gidiyor. Acaba dedim; ‘bir kuşum olsa, ölmesin yaşasın da ama ölürse Resulullah efendimizin ruhu gelir de bizi teskin etmeye çalışır mı?’ Kuş aşkı asıl olarak oradan başladı. Sonra biz bunu geliştirdik. Baktık ki kuş sevenler sadece biz değiliz. Türkiye’de pek çok kişi bu işle uğraşıyor. Çevremiz kuş anlamında iyice çoğaldı, kaynaşmalar oldu. Yarışmalar tertip ediliyordu. Biz de bu yarışmalara katıldık, bir çok ödül, kupa aldık. Bu şekilde devam ediyoruz” dedi.

Ahşaba 3 boyutlu hat sanatını işliyor

Gününün büyük bir bölümünü ahşap oymacılığı ile uğraştığı atölyesinde geçiren Çelen, hat sanatını ahşaba işleyerek görenlerin büyülendiği eserler ortaya çıkarıyor. Hat sanatına hafızlık döneminde başladığını ifade eden Çelen, “Hüsn-i Hat dersleri alıyorduk. Hocalarımız Arapça harflerin bize yazılımını gösteriyordu. O zamanlardan beri bir sevgim vardı. Daha sonra bunu ahşaba nasıl nakşederizin peşine düştük. Biz ilk önce tek boyutlu düz kesimle başladık. Sonra yan kesim dediğimiz 3 boyutlu kesimlere geçtik. Sonra oyma ve kakmayı da üzerine ilave ederek yaklaşık 10 senedir naht ile uğraşıyoruz” diye konuştu.

Müzik, hayatının bir parçası

Hobilerinin arasında müzik de olan Yusuf Çelen, kanun ve klarnet çalabiliyor. Kanaryalarına 24 saat radyodan müzik dinleten Çelen, fırsat bulduğu zamanlarda ise, klarnetiyle kuşlarına müzik ziyafeti yaşatıyor. Müziğe başlamasının camiyle, kametle, cemaatle olduğunu ve bu görevi yaparken her vakit için okunan ezanın bir kaidesi, bir makamı olmalı diyen Çelen, “Enderun usulü teravih tertipi dediğimiz, Osmanlı’nın uzun yıllar uyguladığı her dörtlüğü farklı makamlarda icra etme usulü ile 3-4 sene hemhal olunca, nota, karar perdeleri, makam gibi bilgileri edindik. Bununla uğraşırken bir enstrümanla nasıl eşlik edebiliriz diye düşündüm. İlk olarak kanunla başladım. Şu an kanun ve klarnetle devam etmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

"Sarraf olmak isterdim"

Edindiği pek çok hobinin yanında zaman bulabilse farklı işlerle de uğraşmak istediğini kaydeden Yusuf Çelen, “Aklımda şunu da yapayım dediğim çok şey var ama vakit yetmiyor. Ama sarraflıkla uğraşmak isterdim. Çünkü onda da ince bir iş var. Atölyemizin yanında filografi gibi sanatlarla da uğraştım ama sarraf olmak isterdim” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem