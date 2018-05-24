Bolu'nun 3 bin 674 metrelik içme suyu projesinde son 384 metre

Bolu'da Karadere sularının kent merkezine içme suyu olarak kente kazandırılması için 2016 yılının Mayıs ayında ilk adımı atılan projede tünel çalışmaları yeniden başladı. Kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı bölgesinde bulunan Karadere suyunun Bolu'ya kazandırılması için başlatılan tünel çalışmalarında 3 bin 290 metrelik kısım tamamlandı. Karadere sularının Bolu'ya kazandırılması için son 384 metrelik bölümün kaldığını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bazı sorunlardan dolayı işin uzadığını ifade etti. Projenin kendisi için en önemli projeler arasında olduğunu dile getiren Yılmaz, "İnşallah yıl sonunda bu suları Bolu’ya kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

“Karadere Tüneli çok özel bir tünel”

Başkan olduğunda Bolu’nun su ihtiyacının büyük bir kısmını kuyu ile giderdiğini belirten Yılmaz, “Bunu ifade ettiğim mekanlarda çok ayıpça karşılandım. Tabi biz belediye başkanı olduktan sonra çözümü aradık ve ilk defa Gölköy’e gelen suyu arıtma tesisi kurup arıttıktan sonra Bolu’ya gelmesini sağladık. Bu tek başına uygun bir su değildi. İyi bir su arayışı içerisindeydik ve Çele Barajı projesini yaptık ve bunu Devlet Su İşleri’ne kabul ettirdik. Daha sonra arka yüzdeki suların Bolu’ya tahsisi için uğraştık. Bu sular başka yerlere gidiyordu. Maalesef Bolu’nun Kuzey’i ve Batısı İstanbul’a ayrılmış, Doğu’su ise Ankara’ya. Geçmişte Bolu’ya içme suyu düşünülmemiş. Biz Karadere’deki kaynakların Bolu’ya aktarılması ile ilgili müthiş bir çaba verdik. Suların tahsisini yaptık, şu an bu suların Bolu’ya alınması ile ilgili tünel çalışmalarını Bolu Belediyesi olarak biz başlattık ama ana isale hattını Devlet Su İşleri yapacak” diye konuştu.

“Tünel 50 metre uzadı”

Tünel çalışmasının 3 bin 624 metre olduğunu ancak yüz metrede bir çökme meydana geldiğini söyleyen Başkan Yılmaz, “Yüz metrelik bölüm çökünce biz bypass ettik. Şu an 50 metre daha uzadı. Tünel boyu 3 bin 624 metreden 3 bin 674 metreye çıktı. Şimdi yüz metreyi değiştiriyoruz ve bypass ederek eksik kalan kısmı tamamlıyoruz. Şu anda 384 metrelik bir mesafe kaldı. Bu mesafeyi aştıktan sonra inşallah Bolu çeşmelerinden kaynak suyu içecek. Yani şişe suyu gibi su içecek. Böyle bir suyu Bolu’ya getirmenin hazzını yaşayacağız. Gölköy gölü ikinci plana itilecek ama Bolu büyüdükçe orası devreye girecek. Çele Barajı da devreye girdiğinde ise Bolu 1 milyon nüfusa yetecek kadar su ihtiyacını karşılamış olacak. Bolu’nun şu an nüfusu 168 bin, gelecek nüfus planlamasına göre de 350 bini geçmeyecek” şeklinde konuştu.

"Yapım maliyeti dışında maliyet olmayacak"

Başkan Yılmaz, çalışmalar bittiğinde Bolu halkının en temiz suları içeceğini belirterek şunları kaydetti: “Gölköy’den büyük pompalarla bastığımız suyu verirken tünel yapıldıktan sonra cazibeyle gelecek, yapım maliyetleri dışında hiçbir maliyet olmadan Bolu su kazanmış olacak. Aynı zamanda Çele Barajı da hemen onun yakınında yapılacak. Yapıldıktan sonra ise Çele Barajı da cazibeyle arıtma tesisine geleceği için ilk yapım maliyetlerinden sonra bir daha maliyet ödemeyeceğimiz için çok uygun ve en temiz suları Bolu halkı içecektir diye düşünüyoruz.”

Faruk Çidem