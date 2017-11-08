Bolu’nun doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Bolu Belediyesi’nin başlattığı ‘Dört Mevsim Bolu’ projesi, sonbahar, kış, ve ilkbahar filmlerinin ardından “Yaz” filmiyle büyüleyici bir finalle mevsim serisini tamamladı. Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Abant Tabiat Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Tabiat Parkı ile Bolu yaylalarını yazın en güzel renkleriyle havadan görüntülenen Yaz filmi, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Projenin tamamlanmasının ardından filmi izleyen Başkan Alaaddin Yılmaz, “Dört Mevsim Bolu-Yaz” filminin tamamlanması ile Bolu’nun cennet doğasını dünyaya tanıtacak projemizin önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirdik. “Yaz” filmi, Bolu’nun hiç bozulmamış doğal güzelliklerini sadece yansıtmıyor, her karesinde adeta yaşatıyor” dedi.

“Bolu’yu dünyaya tanıtacağız”

“Yaz” filminin de en az “Sonbahar”, “Kış” ve “İlkbahar” filmleri kadar beğeni toplayacağına inandığını belirten Yılmaz, “Bolu, dünyada her mevsimin en güzel görüntülerinin yakalanabildiği ender yerlerden biri. Sonbahar, Kış ve İlkbahar filmlerini izleyenler, her bir mevsim için önce, ‘Tamam, bu mevsim en güzel Bolu’da yaşanıyormuş, ama diğer mevsim filmleri aynı başarıyı yakalayabilecek mi?’ diye sordu. Sonunda herkes hemfikir oldu ki, cennet gibi topraklara sahibiz. Bolu’da dört mevsim en güzel şekliyle yaşanıyor. Bu özgüvenle, doğayı koruma-kullanma dengesini gözeterek dünyaya açılmalıyız. Bolu Belediyesi olarak da yaptığımız tam olarak bu. Bolu’da daha tanıtılacak nice doğal zenginliğimiz var. Gelecek kuşaklar için bunlara sahip çıkacağız. Bolu’yu zenginleştireceğiz, turizmden gelir kapısı açacağız. Adım adım hedeflerimizin hepsini hayata geçireceğiz” dedi.

İngilizce, Rusça, Arapça versiyonları da yapılacak tanıtım filmleri ile Türk Cumhuriyetlerinden Rusya’ya, Avrupa’dan tüm dünyaya Bolu’nun cennet doğasının aktarılarak tanıtılması hedefleniyor. Dört Mevsim Bolu projesinin filmleri tamamlandığında turizm büroları, acenteler, Türkiye’nin tanıtımı konusunda çalışan STK’lar, elçilikler gibi çok sayıda kuruluşa gönderilmeye başlanacağı belirtildi.

Faruk Çidem