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Bolu’nun Göynük ilçesi en sakin şehir seçildi l Bolu Haberleri

Sahip olduğu doğal güzelliklerini, kendine has kent dokusunu, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak sürdürebilir kılan Bolu’nun Göynük ilçesi en sakin şehir seçildi.

Bolunun Göynük ilçesi en sakin şehir seçildi l Bolu Haberleri

06 Şubat 2017 13:10

Türkiye’den 11 şehrin üye olduğu Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehirler) Birliği’ne üyeliği resmileşen Göynük evrensel eleme kriterlerini, halkının da desteğiyle başarılı şekilde yerine getirdi. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan “Uluslararası Cittaslow Birliği’ne üye olmak, Cittaslow olmak bizim için çok anlamlı ve önemli” dedi. 2014 yılında Uluslararası Cittaslow Birliği’nin Türkiye Koordinatörü Seferihisar Belediyesi’ne üyelik başvurusunda bulunan Göynük Belediyesi, üyelik kriterlerini yerine getirerek Cittaslow Birliği’ne üyeliği kabul edildi.

Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği (İPEKBİR) Başkanı Kemal Kazan Cittaslow Birliği’nde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugünden itibaren Cittaslow olan Göynük’ün de dünyadaki güzel örneklerinden biri olacağına inanıyorum” dedi.

“Destek veren herkese teşekkür ediyorum”
Belediye Başkanı Kazan, “Hayatı keyif alarak yaşamak için Cittaslow felsefesi çok önemli. Kentimizin Cittaslow yani sakin kent seçilmesinden gurur ve onur duyuyoruz. Bu anlamlı yolculukta Göynük’e destek veren Cittaslow olmamıza katkıda bulunan herkese gönülden şükranlarımı sunarım. Bu arada ülkemizde ilk Cittaslow olma özelliğini taşıyan Seferihisar’a da bize ve diğer ilçelere olan öncülüğünden dolayı bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu. 

Bülent Velioğlu

Etiketler: Göynük Belediye Başkanı, İpek Yolu Belediyeler Birliği


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