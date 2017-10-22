Boluspor - Balıkesir Baltok maçının ardından

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maça beklediklerinden daha çabuk golle başladıklarını fakat yapmış oldukları bireysel hatalardan dolayı basit goller yediklerini belirterek, “Rakibin biraz daha risk alarak bize alanlar oluşturacağını beklerken, bu seviyede yapılmaması gereken hatalardan dolayı çok basitçe bir ve ikinci golü yedik. 2-1’i yakaladık ve ilk devre tamamen rakibin istediği gibi oluştu. Orta sahadaki dengeyi tam olarak sağlayamadık. Rakip, kanatları çok iyi bir şekilde değerlendirdi. 3-1’den sonra devre arası bir şeyler yapmamız gerekiyordu ve yapmış olduğumuz 2 tane değişiklikle dengeyi kurduk ve 3-2’yi yakaladık. Ondan sonraki süreçte 3-3’ü yakalarız derken çok gereksiz penaltı yaptırmamız oyunun genel görüntüsünü çok net çizmiş oldu” dedi.

“Hataların bireysel olması çok üzücü”

Taktiksel hataların çalışılarak giderilebildiğini fakat bireysel hatalara çok fazla müdahale edilemediğini ve bunun üzücü olduğunu dile getiren Çapa, “Rakibin oynamış olduğu belirli oyun şablonu vardı. Maçtan önce de bunu oyuncularımıza gösterdik. Ama maalesef söylediğim gibi hem geçen hafta hem bu hafta bireysel anlamda fazla hata yaptık. Bizim adımıza çok güzel bir hafta olabilecekti. Cuma gününden itibaren sonuçların hepsi lehimize döndü ama lehimize olan skoru değerlendiremedik. Çünkü galip gelmiş olsaydık ilk 6 içerisindeki takımlarla puan farkı 4-5’e kadar düşecekti. Gerçekten çok üzücü. Ligin 9’uncu haftasını oynuyoruz ve halen daha bireysel anlamda yapmış olduğumuz hatalar bizi daha çok üzüyor. Çünkü taktiksel anlamda hata yaparsınız ve bunu çalışarak gidermeye çalışırsınız ama bireysel anlamda yapmış olduğumuz hatalara çok fazla müdahil olamıyoruz.

Çünkü anlatıyorsun ama bir başka hafta başkası hata yapıyor. Futbol gerçekten hata oyunu diyoruz ama bu seviyede basit hataların da yapılmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Taraftarın istifaya davet etmesini normal olarak değerlendiren Çapa son olarak şunları kaydetti:

“Geçen sezondan itibaren beklentiler çok yukarıya çekildi. Geçtiğimiz sezon sonunda ‘Biz ilk 2 için oynayacağız’ diyerek açıklamalar yapıldı. Taraftarın bu beklenti içerisinde olması gayet normal. Geçtiğimiz yıl 9 hafta sonunda almış olduğumuz puan, bu sezon 9 haftada almış olduğumuz puan ortada. Beklentilerden dolayı bu normal. Sadece üzücü olanı, maçın 10’uncu dakikasında bunlar olması. Maçtan sonra skora ve oyuna göre tepki koyulabilir ama 10’uncu dakikadan sonra olması üzücü.”

Balıkesir Baltok cephesi

Balıkesir Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, Balıkesir’in bazı sıkıntıları olduğunu ve galibiyetin iyi bir moral olduğunu ifade ederek, “Maç çok erken 2 golle başladı. İki takım da oynamayı seven takım. Boluspor’un da bizim de etkili oyuncuları var. Maçın güzel olacağı ilk dakikadan belli oldu. Maçın içerisinde iyi oynadığımız dönemler çok oldu. Bazen telaş ve panik yaparak lüzumsuz yere Boluspor’un üzerimize geldiği toplar oldu. Dönen topları almakta sıkıntı yaşadığımız pozisyonlarda çok net olmasa da Boluspor’u üstümüze getirmiş olduk. Ama Balıkesirspor takımının bu galibiyete gerçekten ihtiyacı vardı. Çünkü 3 puanımız silindi. Şehrimizde, takımımızda yaşanılan sıkıntılar var. Bunları atlatmak adına hepimize moral oldu. Balıkesirspor bundan sonra çok daha iyi yerlere gelmek için çaba sarf edecektir” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem

