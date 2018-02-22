Boluspor - B.B. Erzurumspor maçının ardından

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, “Kazanılması gereken bir maçtı ama iddiadan kopmamak adına kaybedilmemesi gereken de bir maçtı. Bugün çocuklar bunu başardı. Çok pozisyon üretemedik ama maçı 2-0’a getirdik, bence ofsayt verilen pozisyon goldü. Dışarıdan görenler de net gol dediler. O yüzden, 2-0’a getirdiğimizde maçı koparabilirdik. 1-0’dan sonra yan golden yediğimiz bir golden sonra stres, yorgunluk ve sakatlıklar etkili oldu. Tabiki bu mazeret değil, yine sahada 11 kişiydik. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu maçı çok çabuk unutup Altınordu maçına konsantre olmamız lazım. Üç günde bir maç oynuyoruz, bu kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

B.B. Erzurumspor cephesi

Boluspor deplasmanından aldıkları 1 puana sevinmediklerini ifade eden B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, “Maçın ilk yarısında çok net pozisyonlarımız vardı. Tek korner pozisyonunda kendi kalemize gol attık. Belki ilk yarının skoru 3-1 olabilirdi. Bir oyun stratejimiz vardı buraya gelirken. Biz buraya kazanmaya geldik. Oynadığımız her müsabakayı bu şekilde oyunu çirkinleştirmeden oynuyoruz. Boluspor takımı bugün bizim çok iyi oyunumuzdan dolayı kötü günündeydi. Golü önce biz atmış olsaydık belki daha farklı bir maç olabilirdi. Ama deplasmandan alınan 1 puan, iyi mücadele, istek, arzu bizi sevindiren taraftı. Artık pazartesi günü oynayacağımız maça döneceğiz” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem

