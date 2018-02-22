Diğer
Kategoriler

Boluspor - B.B. Erzurumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig 23. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-B.B. Erzurumspor karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor - B.B. Erzurumspor maçının ardından

22 Şubat 2018 19:28

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, “Kazanılması gereken bir maçtı ama iddiadan kopmamak adına kaybedilmemesi gereken de bir maçtı. Bugün çocuklar bunu başardı. Çok pozisyon üretemedik ama maçı 2-0’a getirdik, bence ofsayt verilen pozisyon goldü. Dışarıdan görenler de net gol dediler. O yüzden, 2-0’a getirdiğimizde maçı koparabilirdik. 1-0’dan sonra yan golden yediğimiz bir golden sonra stres, yorgunluk ve sakatlıklar etkili oldu. Tabiki bu mazeret değil, yine sahada 11 kişiydik. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu maçı çok çabuk unutup Altınordu maçına konsantre olmamız lazım. Üç günde bir maç oynuyoruz, bu kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

B.B. Erzurumspor cephesi

Boluspor deplasmanından aldıkları 1 puana sevinmediklerini ifade eden B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, “Maçın ilk yarısında çok net pozisyonlarımız vardı. Tek korner pozisyonunda kendi kalemize gol attık. Belki ilk yarının skoru 3-1 olabilirdi. Bir oyun stratejimiz vardı buraya gelirken. Biz buraya kazanmaya geldik. Oynadığımız her müsabakayı bu şekilde oyunu çirkinleştirmeden oynuyoruz. Boluspor takımı bugün bizim çok iyi oyunumuzdan dolayı kötü günündeydi. Golü önce biz atmış olsaydık belki daha farklı bir maç olabilirdi. Ama deplasmandan alınan 1 puan, iyi mücadele, istek, arzu bizi sevindiren taraftı. Artık pazartesi günü oynayacağımız maça döneceğiz” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç