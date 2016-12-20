Ligde namağlup gidişatına Kasımpaşa deplasmanında aldığı mağlubiyet ile son veren Beşiktaş’ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta mücadelesinde yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a konuk olacak. Kupada ilk iki haftada Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor’u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, kupadaki çıkışını sürdürmek istiyor. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde ilk mağlubiyet

Spor Toto Süper Lig’de 15 hafta sonunda 32 puanla 2. sırada yer alan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında aldığı mağlubiyet ile namağlup gidişini sona erdirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet ile D Grubu'nda lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 3. hafta mücadelesinde Boluspor ile oynayacağı karşılaşmadan galip gelerek ligde aldığı Kasımpaşa mağlubiyetini unutmak istiyor.

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Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayacak olan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda izleyicilerle buluşacak.

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Beşiktaş kupa maçı için Bolu’ya gitti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Boluspor ile oynayacağı maç için kara yoluyla kente geldi. Beşiktaşlı taraftarlar kafileyi çiçeklerle karşılarken, kaptan Tolga Zengin yolculuğu otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmında uyuyarak geçirdi.

Saat 12.30’da Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde bulunan Gazella Otele gelen Beşiktaş kafilesini Bolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aziz Özçağlar ve dernek üyeleri çiçeklerle karşıladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, taraftarlardan büyük ilgi görürken, gazetecilerin, “Hocam hava çok soğuk” sözlerine, “Hava süper” diye karşılık verdi.

Beşiktaş Kaptanı Tolga Zengin İstanbul’dan Bolu’ya 2,5 saat süren yolculuğu otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmında uyuyarak geçirdi. Tolga minik bir taraftarı bol bol öperek çiçek için teşekkür etti.

Boluspor - Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Tolga Özkalfa yönetecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:00

Maçın günü: 20 Aralık 2016

Stadyum: Bolu Atatürk Stadı

Maçın hakemi: Tolga Özkalfa

Canlı Yayın: A2 TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı

iraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta heyecanı yarın oynanacak Yeni Amasyaspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda 3. hafta heyecanı yarın ve 21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Gruplarda 2. hafta mücadelesinde 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Vodafone Arena’da Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Boluspor deplasmanına gidecekken, Amed Spor Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise İzmir deplasmanında Menemen Belediyespor’un konuğu olacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın

12.00 Yeni Amasyaspor - Sivasspor

14.00 Kasımpaşa - İnegölspor

16.00 Elazığspor - Anagold 24Erzincanspor

18.00 Medipol Başakşehir - Göztepe

20.00 Boluspor - Beşiktaş

21 Aralık Çarşamba

12.00 Gümüşhanespor - Atiker Konyaspor

14.00 Ümraniyespor - Akhisar Belediyespor

14.30 Sancaktepe Belediyespor - Çaykur Rizespor

16.30 Gaziantepspor - Kırklarelispor

18.30 Osmanlıspor - Şanlıurfaspor

20.30 Galatasaray - Tuzlaspor

22 Aralık Perşembe

12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği

14.00 Aydınspor 1923 - Bursaspor

16.30 Kayserispor - Darıca Gençlerbirliği

18.30 Trabzonspor - Kızılcabölükspor

20.30 Menemen Belediyespor - Fenerbahçe

Fikret Orman: "Gerçek bir dünya takımının nerelerde olabileceğini hep birlikte göreceğiz"

Süleyman Seba Üniversitesinde söyleşiye katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Gerçek bir dünya takımının nerelerde olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Size de taraftarlar olarak bu yükselişi görmek nasip olsun" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süleyman Seba Üni. BJK Topluluğu ve 1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen “Kulüp Yönetiminde Ekonomi ve Beşiktaş” isimli konferansta, SDÜ öğrencileri ve Beşiktaş’a gönül vermiş taraftarlar ile bir araya geldi. Marş ve tezahüratlar eşliğinde kürsüye gelen Orman, Beşiktaş’ı anlattı. Beşiktaş’ın Osmanlı’dan miras kalan en önemli kurumlardan birisi olduğunu belirten Orman, milliyetçi olarak nitelendirdiği Kulübün Türkiye’nin gelişiminde de etkin rol oynadığını vurguladı. Dürüstlük ve adalet başta olmak üzere ahlaki unsurlara değer verdiklerini de sözlerine ekleyen Orman, “Çocukluğumdan itibaren Beşiktaş Kulübü'nün içerisindeyim. Biz de bir Beşiktaş eğitimi vardır. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Saygılı ve mütevazı olmak, rakiplerle iyi geçinmek, renklere saygılı davranmak gibi birçok değerli maddesi vardır” diye konuştu.

En kötü durumda bile kimseye taviz vermediklerini, ekonomik ve ahlaki değerlerini bozmadıklarını vurgulayan Orman, zamanla itibar yönetimi ile gönüllerde güven inşa ettiklerini, ilkeli, itibarlı, iyi planlanmış bir strateji ile yoluna devam eden Beşiktaş’ın hızla büyüme trendi gösterdiğini belirtti. Beşiktaş’ın bir dünya kulübü olacağına duyduğu inancının altını çizerek belirten Orman, “Biz bu ülkenin bir parçasıyız. Ülkemizle beraber çok iyi yerlere geleceğiz. Gerçek bir dünya takımının nerelerde olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Size de taraftarlar olarak bu yükselişi görmek nasip olsun” dedi.

Konferansta kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Orman, “Bizim için büyüklük kriteri dünyada tanınır bir takım olmaktır. Dünya çapında başarılar elde etmesiyle, yönetim şekliyle, sponsorlarıyla, statlarıyla, skorlarıyla…” diyerek kulübün taraftar sayısının katlanarak artacağını savundu.

Etkinlikte, Spor Bilimleri Fakültesi önerisiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu kararıyla Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a 'Toplumsal Katkı Beratı' verildi.