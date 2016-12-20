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Boluspor Beşiktaş canlı izle A2 TV (Boluspor BJK hangi kanalda saat kaçta)

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek zirve yolunda ağır bir yara alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a konuk olacak. Peki Boluspor Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak? Boluspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, Boluspor BJK maçı saat kaçta başlayacak? İşte aklınıza takılan bu ve benzeri soruların cevabı...

Boluspor Beşiktaş canlı izle A2 TV (Boluspor BJK hangi kanalda saat kaçta)

20 Aralık 2016 17:30

Ligde namağlup gidişatına Kasımpaşa deplasmanında aldığı mağlubiyet ile son veren Beşiktaş’ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta mücadelesinde yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a konuk olacak. Kupada ilk iki haftada Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor’u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, kupadaki çıkışını sürdürmek istiyor. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. 

Ligde ilk mağlubiyet
Spor Toto Süper Lig’de 15 hafta sonunda 32 puanla 2. sırada yer alan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında aldığı mağlubiyet ile namağlup gidişini sona erdirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet ile D Grubu'nda lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 3. hafta mücadelesinde Boluspor ile oynayacağı karşılaşmadan galip gelerek ligde aldığı Kasımpaşa mağlubiyetini unutmak istiyor. 

A2 TV KANAL FREKANSI

A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.

TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)

A2 TV DİGİTÜRK VE DİĞER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?
Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayacak olan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda izleyicilerle buluşacak.

A2 TV (GALATASARAY - ELAZIĞSPOR MAÇI) CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş kupa maçı için Bolu’ya gitti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Boluspor ile oynayacağı maç için kara yoluyla kente geldi. Beşiktaşlı taraftarlar kafileyi çiçeklerle karşılarken, kaptan Tolga Zengin yolculuğu otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmında uyuyarak geçirdi.

Saat 12.30’da Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde bulunan Gazella Otele gelen Beşiktaş kafilesini Bolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aziz Özçağlar ve dernek üyeleri çiçeklerle karşıladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, taraftarlardan büyük ilgi görürken, gazetecilerin, “Hocam hava çok soğuk” sözlerine, “Hava süper” diye karşılık verdi.

Beşiktaş Kaptanı Tolga Zengin İstanbul’dan Bolu’ya 2,5 saat süren yolculuğu otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmında uyuyarak geçirdi. Tolga minik bir taraftarı bol bol öperek çiçek için teşekkür etti.
Boluspor - Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Tolga Özkalfa yönetecek.  

MAÇ BİLGİLERİ
Maçın saati: 20:00
Maçın günü: 20 Aralık 2016
Stadyum: Bolu Atatürk Stadı
Maçın hakemi: Tolga Özkalfa
Canlı Yayın: A2 TV
Canlı anlatım: İha.com.tr 

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı

iraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta heyecanı yarın oynanacak Yeni Amasyaspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda 3. hafta heyecanı yarın ve 21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Gruplarda 2. hafta mücadelesinde 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Vodafone Arena’da Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Boluspor deplasmanına gidecekken, Amed Spor Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise İzmir deplasmanında Menemen Belediyespor’un konuğu olacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın
12.00 Yeni Amasyaspor - Sivasspor
14.00 Kasımpaşa - İnegölspor
16.00 Elazığspor - Anagold 24Erzincanspor
18.00 Medipol Başakşehir - Göztepe
20.00 Boluspor - Beşiktaş

21 Aralık Çarşamba
12.00 Gümüşhanespor - Atiker Konyaspor
14.00 Ümraniyespor - Akhisar Belediyespor
14.30 Sancaktepe Belediyespor - Çaykur Rizespor
16.30 Gaziantepspor - Kırklarelispor
18.30 Osmanlıspor - Şanlıurfaspor
20.30 Galatasaray - Tuzlaspor

22 Aralık Perşembe
12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği
14.00 Aydınspor 1923 - Bursaspor
16.30 Kayserispor - Darıca Gençlerbirliği
18.30 Trabzonspor - Kızılcabölükspor
20.30 Menemen Belediyespor - Fenerbahçe 

Fikret Orman: "Gerçek bir dünya takımının nerelerde olabileceğini hep birlikte göreceğiz"

Süleyman Seba Üniversitesinde söyleşiye katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Gerçek bir dünya takımının nerelerde olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Size de taraftarlar olarak bu yükselişi görmek nasip olsun" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süleyman Seba Üni. BJK Topluluğu ve 1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen “Kulüp Yönetiminde Ekonomi ve Beşiktaş” isimli konferansta, SDÜ öğrencileri ve Beşiktaş’a gönül vermiş taraftarlar ile bir araya geldi. Marş ve tezahüratlar eşliğinde kürsüye gelen Orman, Beşiktaş’ı anlattı. Beşiktaş’ın Osmanlı’dan miras kalan en önemli kurumlardan birisi olduğunu belirten Orman, milliyetçi olarak nitelendirdiği Kulübün Türkiye’nin gelişiminde de etkin rol oynadığını vurguladı. Dürüstlük ve adalet başta olmak üzere ahlaki unsurlara değer verdiklerini de sözlerine ekleyen Orman, “Çocukluğumdan itibaren Beşiktaş Kulübü'nün içerisindeyim. Biz de bir Beşiktaş eğitimi vardır. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Saygılı ve mütevazı olmak, rakiplerle iyi geçinmek, renklere saygılı davranmak gibi birçok değerli maddesi vardır” diye konuştu. 

En kötü durumda bile kimseye taviz vermediklerini, ekonomik ve ahlaki değerlerini bozmadıklarını vurgulayan Orman, zamanla itibar yönetimi ile gönüllerde güven inşa ettiklerini, ilkeli, itibarlı, iyi planlanmış bir strateji ile yoluna devam eden Beşiktaş’ın hızla büyüme trendi gösterdiğini belirtti. Beşiktaş’ın bir dünya kulübü olacağına duyduğu inancının altını çizerek belirten Orman, “Biz bu ülkenin bir parçasıyız. Ülkemizle beraber çok iyi yerlere geleceğiz. Gerçek bir dünya takımının nerelerde olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Size de taraftarlar olarak bu yükselişi görmek nasip olsun” dedi.

Konferansta kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Orman, “Bizim için büyüklük kriteri dünyada tanınır bir takım olmaktır. Dünya çapında başarılar elde etmesiyle, yönetim şekliyle, sponsorlarıyla, statlarıyla, skorlarıyla…” diyerek kulübün taraftar sayısının katlanarak artacağını savundu.

Etkinlikte, Spor Bilimleri Fakültesi önerisiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu kararıyla Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a 'Toplumsal Katkı Beratı' verildi. 

Etiketler: Boluspor Beşiktaş, Boluspor Beşiktaş canlı izle, Boluspor Beşiktaş izle


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