Maçtan dakikalar

7. dakikada Boluspor’un kullandığı kornerde Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topa bekletmeden vuran Tunahan’ın sert şutu kaleci Tolga’da kaldı.

10. dakikada sol kanattan İsmail'in ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Tunahan'dan önce savunma topa dokundu ve kornere çeldi.

12. dakikada Kerim Frei'n pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın şutu kaleci Soner'de kaldı.

23. dakikada Boluspor ceza sahasına yakın bir bölgeden Gökhan'ın kullandığı duran topta Rhodolfo'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada, Boluspor’un savunma arkasına atılan uzun topta hareketlenen Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aboubakar’ın şutu az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Boluspor savunmasından dönen topa gelişine Gökhan İnler çok sert vurdu, kaleci Soner iki hamle de topa sahip oldu.

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Karabacak’ın sert şutunu kaleci Tolga Zengin çıkardı. Sonrasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

61. dakikada Muhammed Enes’in ceza sahası içine verdiği pasta Kerim Frei topu ağlarla buluşturdu. 0-1

69. dakikada Cumali Bişi’nin açtığı ortada Diaarra’nın kafa vuruşu kale direğinin kenarından auta çıktı.

75. dakikada Gökhan İnler’in Boluspor ceza sahası dışında Burak Asan’a müdahalesine hakem faul verdi. Serbest vuruş için topun başına geçen Özgür Özkaya’nın sert şutu ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Tolga Özkalfa xxx, Uygar Bebek xxx, Ahmet Şimşek xxx

Boluspor: Soner Şahin xx, Özgür Özkaya xxx, Renato Arapi xx (Diarra dk. 61 x), Necati Yakuplar xx, Fatih Nurullah Turan xx, Cumali Bişi xx, Burak Asan xxx (Emrullah Yıldırım dk. 84 x), Umut Meraş xx, İsmail Yıldırım xx, Tunahan Çiçek xx (Kutay Aydın dk. 70 xx), Ozan Karabacak xxx

Yedekler: Melih Ağa, Emre Kılınç, Emre Gültekin, Özgür Kazar

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Beşiktaş: Tolga Zengin xx, Andreas Beck xx, Rhodolfo xx, Atınç Nukan xx, Adriano xx, Eslem Öztürk xx, Gökhan İnler xx, Olcay Şahan xx (Hamza Küçükköylü dk. 81 x), Kerim Frei xxx (Fatih Aksoy dk. 86 x), Ömer Şişmanoğlu xx, Aboubakar x (Muhammed Enes Durmuş dk. 54 xx)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Sezer Yıldırım, Sedat Şahintürk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Kerim Frei (dk. 61) (Beşiktaş), Özgür Özkaya (dk. 75) (Boluspor)

Sarı kartlar: Soner Şahin (Boluspor), Andreas Beck (Beşiktaş)

BOLUSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ MAÇIN

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İŞTE 11'LER:

Boluspor: Soner, Renato, Necati, Özgür, Fatih, Cumali, Umut, Burak, İsmail, Tunahan, Ozan

Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Atınç, Adriano, Gökhan İnler, Eslem, Kerim Frei, Olcay, Ömer, Aboubakar.