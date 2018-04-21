Boluspor, İstanbulspor’u rahat geçti

MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada İstanbulspor defansının hatasında rakibinden topu çalan Poepon’un şutu direkten döndü. Dönen topu takip eden Guido Koçer topu ağlara gönderdi. 1-0
3. dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan pozisyonda topla buluşan Aldin Cajic’in şutu ağlara gitti. 1-1
6. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Akabueze’nin sert şutu golle sonuçlandı. 2-1
9. dakikada Santos’un cezasahası içine gönderdiği pasta topa gelişine vuran Poepon’un şutu önce defansa sonra direğe çarptı. Direkten dönen topu kaleci kontrol etti.
60. dakikada Mustafa Durak’ın ceza sahası içine derinlemesine pasında topla buluşan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-1
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Murat Temel xx, Bersan Duran
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Furkan Şeker xx, Alim Öztürk, Diarra xx, Umut Meraş xxx, Özgür İleri xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 71 x), Akabueze xxx, Sefa Yılmaz xx (Santos dk. 86 ?), Guido Koçer xxx (Burak Asan dk. 79 x), Mustafa Durak xx, Poepon xxx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, İrfan Başarfan, Melih Okutan, Franco, Santos, Ahmethan Köse, Yusuf Emre Gültekin, Burak Asan, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
İstanbulspor: Okan Koçuk xx, Mehmet Zeki Çelik xx, Wellington xx, Kubilay Aktaş xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Onur Kolay xx, Onur Ergün xx, Eslem Öztürk xx (Yusuf Serdar Çoban dk. 72 x), Aldin Cajic xxx, Zafer Şensoy xx (İbrahim Halil Çolak dk. 63 x), Nemanja Kojic xx (İbrahim Yılmaz dk. 57 xx)
Yedekler: Umut Kaya, Oğuzhan Berber, Muhammed Demirci, Halil Yılmaz, Muhsin Yıldırım, Yusuf Serdar Çoban, Bougouhi, İbrahim Halil Çolak, Ali Dere, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Goller: (Guido Koçer dk. 1) (Akabueze dk. 6) (Poepon dk. 60) (Boluspor), (Aldin Cajic dk. 3) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Onur Ergün (İstanbulspor), Umut Meraş, Burak Asan (Boluspor)