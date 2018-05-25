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Boluspor, Karafırtınalar ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı ekibi play-off’lara taşıyan teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sözleşme imzaladı.

Boluspor, Karafırtınalar ile sözleşme imzaladı

25 Mayıs 2018 11:28

Spor Toto 1. Lig’in geçtiğimiz sezonunda Fuat Çapa’nın 9 haftada 8 puan toplamasının ardından Çapa ile yollarını ayıran Boluspor Kulübü, Sait Karafıtrtınalar ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Lig bitimine kadar Boluspor’un teknik direktörlüğünü yapan ve başarılı bir sezon geçiren Sait Karafırtınalar, kırmızı beyazlı ekibi play-off’lara taşımasına rağmen yarı finalde Gazişehir Gaziantep’e elenerek bir üst lige çıkma şansını kaybetti.
Boluspor ile geçtiğimiz sezon sözleşme imzalandığında 8 puanı olan takımı 60 puan toplayarak 3’üncü sırada ligi bitirmesini sağlayan Karafırtınalar ile görüşen Boluspor yönetimi, başarılı teknik direktör ile yeniden sözleşme imzaladı.
Faruk Çidem
 

 

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