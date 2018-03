Boluspor Rizespor CANLI izle (Bein Sports) Bolu Rize canlı skor !

Boluspor Rizespor maçı bilgileri ile karşınızdayız. Oynadığı son 26 lig karşılaşmasında 13 galibiyet,4 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 43 puanla 3.sırada yer alan Boluspor son 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 49 puanla lider durumda bulunan Karadeniz temsilcisi Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi bu haberimiz üzerinden digiturk play üyeliğiniz varsa canlı olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Üzülmez: "Lig her hafta daha da zorlaşıyor"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Gaziantepspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada ligin her hafta daha da zorlaştığını söyledi.

,Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantepspor’u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ligin her geçen hafta daha da zorlaştığını dile getirerek, "Oyunun başlangıcında istediğimiz gibi başlayamadık. Onun dışında kazanmamız bizleri mutlu ediyor. Çok genç bir takıma karşı oynadık. En iyisini yapmaya çalışan bir takıma karşı oynadık. Her şeye rağmen 2-0’dan sonra 2-1 yaptılar. 2-1’den sonra epey bir zorlandık. Üretme noktasında sıkıntımız yok ama değerlendirme noktasında sıkıntımız var. 5-1 olmasına rağmen bunu söylüyorum. Lig her hafta zorlaşıyor. Bu hafta bir Bolu deplasmanımız var, çok zor bir deplasman. Şimdi bu maçı unutup Bolu deplasmanında inşallah bulunduğumuz konumu koruyarak sezonu tamamlayacağız” dedi.

Karafırtınalar: "9 puan bizi önemli bir yere getirdi"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Balıkesirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, oynadıkları son üç haftada 9 puan kazandıklarını belirterek, önemli yere geldiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, karşılaşma sonunda 9 puan kazandıklarını belirterek, "Kazanılan 9 puan bizi önemli bir yere getirdi. Sıkıştırılmış periyotta üç zorluk derecesi yüksek maç oynayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Kolay bir şey değil. Altınordu, Ankaragücü ve Balıkesir deplasmanı... Alınan 9 puan bizi çok önemli bir yere getirdi. Oyuncularım farkındaydı, camiamız farkındaydı. İçeride çok önemli bir Rize maçı var. Ufak tefek sakatlıklar var ama maça kadar toparlarız. Galibiyet camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Boluspor Rizespor nasıl canlı izlenir?

Boluspor Rizespor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Boluspor Rizespor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Boluspor Rizespor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.