Boluspor- TM Akhisarspor maçının ardından

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, karşılaşmanın ilk dakikasından son dakikasına kadar maçı isteyen takımın kendilerini olduğunu ifade ederek, “Çok sayıda gol pozisyonuna girdik ama atamadık. Bireysel bir hatadan dolayı yediğimiz bir golle 1-0 geriye de düştük. Bu takımla gurur duyuyorum ve bu takımla çalışmak hoşuma gidiyor. Asla geri düşmeyi kabul etmiyorlar. İlk geldiğimde de söylemiştim, geri düşmeyi kabul etmeyecek, yenilgiyi kabul etmeyecek. Belki kaybedebiliriz ama yenilmeyeceğiz dedim. Bunu da oynadığımız maçlarla gösterdiğimizi düşünüyorum. Sezonun bu son maçında konsantre olmak kolay bir şey değildi. Herkesin kafasında ‘hoca kaç gün izin verecek’ diye tatil düşüncesi vardı. Bu kadar baskının altında bu performansla, Akhisarspor gibi bir takımla oynamak gerçekten kolay değildi” dedi.

Akhisarspor cephesi

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu ise Boluspor karşısına eksik kadroyla geldiklerini ve alınan mağlubiyetin telafi edilebileceğini belirterek, “Cezalı ve sakat oyuncularımızın sayısı fazlaydı. Ancak 15 oyuncuyla gelebildik. Maçı kazanacak oyunu 84 dakika iyi götürdük ama kendi kalemize attığımız bir golle beraberlik oldu. Daha sonra defansif hatalardan bir gol daha yedik. Sakatlıklarımız fazlaydı dedik ama ilave oldu. Bu maçta da 3 oyuncu değişikliğimizi saha içerisinde sakatlıktan dolayı yaptık. Bizi üzen şey oyuncularımızın sakatlanması. Skor ise telafi edilebilecek bir skor. İçeride oynayacağımız rövanş maçında kazanabilecek güçte olan oyuncularla çıkacağız. O maçı kazanacağımıza eminiz. Rakibimizi iyi mücadelesinden dolayı da kutlarız” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem

