Boluspor’da Çapa ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, karşılıklı anlaşarak geçtiğimiz sezondan beridir kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Ligin son 3 haftasında sahadan yenilgiyle ayrılan ve son olarak dün evinde oynadığı Balıkesir Baltok'a 4-2 yenilmesinin ardından Çapa ile yollar ayrıldı.

Bugün kulübün Karaçayır’daki tesisinde toplanan yönetim kurulu son kararını vererek kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuz aldığı karar gereğince Teknik Direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik Direktör Fuat Çapa ve ekibine, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz” denildi.

Faruk Çidem

