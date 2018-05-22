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Boluspor’un yıldız oyuncusu Santos veda etti

Bolusupor’un yıldız oyuncusu kaptan Andre Santos, düzenlediği basın toplantısıyla takıma ve Boluspor camiasına veda etti.

Bolusporun yıldız oyuncusu Santos veda etti

22 Mayıs 2018 13:48

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’da 2 sezon forma giyen ve takımın kaptanlığını yapan yıldız oyuncu Andre Santos sözleşmesi bittiği için takıma veda etti. Kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Santos, duygu dolu anlar yaşadı.

Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür eden ve taraftarlara özür borçlu olduğunu dile getiren Santos, “İki sezon boyunca bizlere gösterdikleri harika desteğin sonucunu onlara veremedik. Ama bu takım bunu henüz veremedi. Boluspor’un önünde güzel, parlak bir gelecek var. Benim hedefim her zaman bu takım ile Süper Lig’de oynamaktı. Süper Lig’e bu takımı çıkarabilmekti. Bu hedefe ulaşamadık. Özellikle son oynadığımız maçta taraftarlarımızın desteğinin karşılığını vermemiz gerekiyordu. Onlar elinden geleni yaptı. Stadyumu doldurdular. Maalesef onları mutlu edemedik. Bizde çok üzüldük tabii ki ama sonuçta Boluspor hedefinden şaşmış değil. O gün mutlaka gelecek. Henüz gelmemiş olması kimseyi üzmesin” dedi.

Santos, açıklamasının sonunda Boluspor formasını taşımaktan gurur duyduğunu belirterek, “Unutmayın ki bir futbolcu kaybediyorsunuz belki şu an ama büyük bir taraftar, büyük bir arkadaş, belki de büyük bir ağabey kazanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.  

Faruk Çidem
 

 

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