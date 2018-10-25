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Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu’da, yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ormanları beyazlarla kapladı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyazlarla kapladı. 

Bazı bölgelerde rengarenk çiçekler açan ağaçların üzerine yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının Cumartesi gününe kadar devem edeceği, haftasonu itibariyle sıcaklıkların 3-4 derece artacağı öğrenildi.  

Faruk Çidem
 

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