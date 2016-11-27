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Bomba aranan çantadan oyuncak çıktı

Adana’nın Kozan ilçesinde bomba ihbarı yapılan şüpheli çantadan oyuncak araba çıktı.

Bomba aranan çantadan oyuncak çıktı

27 Kasım 2016 17:04
Bomba aranan çantadan oyuncak çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli Caddesi Kozan Lisesi kavşağında bir iş yerinin önüne bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak vatandaşların bir süre bölgeye yaklaşmasını engelledi. Meraklı vatandaşların yoğun kalabalık oluşturduğu olayda ekipler, şüpheli çantayı yakından inceledi. Daha sonra bir polis çantayı eline alarak içine baktı. Çantanın içinde oyuncak araba olduğunu fark eden polis, diğer polislere işaret yaparak çantada korkulacak bir şeyin olmadığını bildirdi. Çantadan bomba yerine oyuncak çıkınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Şüpheli çanta ve oyuncaklar polis tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis daha sonra yolu trafiğe açtı.  

Erol Karaoğlan
 

Etiketler: şüpheli çanta


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