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Bomba eğitimi alan DEAŞ'li Malatya'da yakalandı

Suriye'de DAEŞ kampında bomba eğitimi aldığı öğrenilen 1 kişi, Malatya'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bomba eğitimi alan DEAŞli Malatyada yakalandı

28 Ekim 2016 20:22

Suriye’nin Rakka kentinde terör örgütü DEAŞ kampında bomba eğitimi aldığı öğrenilen A.G. isimli örgüt üyesinin kısa bir süre önce Malatya'ya geldiği tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. İstihbarat ekipleri tarafından yakın takibe alınan A.G, polisin düzenlediği başarılı operasyonla saklandığı evde gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.G., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, terör örgütü üyesi A.G.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.G., geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 


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