Diğer
Kategoriler

Bomba ihbarı polisi alarma geçirdi

Adana'da bir çerçi deposunda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.

Bomba ihbarı polisi alarma geçirdi

02 Şubat 2017 10:49
Bomba ihbarı polisi alarma geçirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30029 Sokak'taki depoda meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle bir çerçi, depo olarak kullandığı yerden taşınmaya başlandı. Bu sırada depo önünden geçen bir vatandaş çerçinin sokağa koyduğu malzemeler arasında bomba yapımında kullanılan kimyasallar olduğunu düşünüp polisi aradı. 

Olay yerine polis merkezi ve terör ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçlarla depoya gelen terör ekipleri bir süre inceleme yaptı. Bu sırada olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri de çağrıldı. Bir polis ise depo önünde uzun namlulu silahla nöbet tuttu. Bir süre sonra yapılan incelemede depoda bomba yapımında kullanılan kimyasal olmadığı belirlendi. Polis depoda bulunan kimyasalların incelenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: bomba ihbarı, polis


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!