Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında, Suriye'den DEAŞ tarafından atılan füzenin parçalarını imha etmeye çalışan bomba imha uzmanı Murat Mimiroğlu, roket parçasını imha ederken bombanın patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Mimiroğlu, kurtarılamayarak şehit oldu.

Deneyimli bomba imha uzmanı Murat Mimiroğlu, Güneydoğu’daki hendek operasyonlarında geçici olarak görev yapmıştı. Meslektaşları tarafından çok sevilen Mimiroğlu, neşeli ve esprili tavırlarıyla tanınıyordu. Şehit polis memurunun cenazesi yarın Kilis’te düzenlenecek törenin ardından memleketi Giresun’a gönderilecek. Roket parçasının patlaması sonucu yaralanan iki askerin ise tedavisine hastanede devam ediliyor



Mehmet Ali Dağ

KİLİS