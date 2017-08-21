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Bomba yüklü araç ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde eylem yapmak üzere yola çıkan ve içerisinde 2 teröristin bulunduğu bombalı araç, jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bomba yüklü araç ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

21 Ağustos 2017 20:04

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde yapılan başarılı operasyonlar sonucunda büyük kayıplar veren PKK terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. 21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalından Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi. 

Etiketler: bombalı araç, van


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