Bomba yüklü araç ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde yapılan başarılı operasyonlar sonucunda büyük kayıplar veren PKK terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. 21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalından Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.