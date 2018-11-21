Bomba yüklü araçla ilgili 2 kişi daha tutuklandı

Elazığ-Malatya karayolunda 2 Kasım'da Malatya polisinin dikkati üzerine durdurularak arama yapılan araçta 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmişti. Araç sürücüsü eski BDP Diyarbakır Bağlar İlçe Eş Başkan Yardımcısı A.R.Ü. ile birlikte olayla irtibatlı 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Terörle Mücadele Şubesinde sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si daha önce tutuklanırken bugün de kalan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken 3 şahıs ise adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar tutuklu sayısı 9'a yükselirken, tutuklanan 2 şüpheli de geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.