Bomba yüklü araçla ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

Elazığ-Malatya karayolunda 2 Kasım'da Malatya polisinin dikkati üzerine durdurularak arama yapılan araçta 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmişti. Araç sürücüsü eski BDP Diyarbakır Bağlar İlçe Eş Başkan Yardımcısı A.R.Ü. ile birlikte olayla irtibatlı 18 kişi gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesinde sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü dün tutuklanırken, 4 şüpheli bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan şüpheliler daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan emniyetteki 5 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Selçuk Dönmez