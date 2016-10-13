Alınan bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri bomba yüklü olduğu tespit edilen 3 aracı taarruz helikopter kollarıyla havadan ateş ederek imha etti. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları tarafından yapılan mayın/EYP patlatma ve bombalı araç ile saldırı türünde eylemlerin önlenmesi, Diyarbakır ilinde faaliyet yürüten terörist faaliyetlerinin tespiti, yakalanması, etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi maksadıyla çalışmalara devam edilmektedir.

Alınan bu tedbirler çerçevesinde, Diyarbakır Lice ilçesi Beğendik köyü mülki sınırları içerisinde BTÖ mensuplarınca bombalı araç saldırısı eyleminde kullanılmak üzere patlayıcı yüklendiği yönünde güvenlik güçlerine intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde, 3 araç, 11-12 Ekim 2016 tarihlerinde taarruz helikopter kollarınca havadan ateş edilmek suretiyle yerinde tahrip edilmiştir. Bomba yüklü araçlara yapılan atışları müteakip, söz konusu araçlar ile araçların bulunduğu mevkii civarındaki bölgelerde kuvvetli patlamaların meydana geldiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon ile ilgili olarak adli işlemlere devam edilmektedir" denildi.

Emrah Kızıl