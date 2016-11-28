Yenişehir Mahallesi’ndeki AK Parti İlçe Başkanlığına 15 Kasım 2016 tarihinde kimliği belli olmayan kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı atılmış ve hasar meydana gelmişti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve delil yetersizliğinden serbest bırakılan 3 kişinin aileleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda AK Parti İlçe Başkanlığına bomba atan şahsın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri bulunarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Bombayı atan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.