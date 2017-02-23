Adana Valiliği personel otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde park halindeki bomba yüklü araç, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın makama gelmesine kısa bir süre kala makam girişine yaklaşık 10 metre mesafede patlatılmış, 2 sivil görevli şehit olmuş, 33 kişi ise yaralanmıştı.

Olaydan 5 saat sonra, bu kez Adana Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırmak isteyen bir kişi etkisiz hale getirilmiş, araçta 3 banyo sobası içine konulmuş 150 kilo fabrikasyon bomba ele geçirilerek etkisiz hale getirilmişti.

Olayın ardından teröristin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Polis yaklaşık 90 gündür teröristin kimliğini belirlemek için çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda teröristin Mardin nüfusuna kayıtlı Musa Özdemir olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis teröristin ailesine haber vererek cenazelerini almasını istedi. Teröristin babası öldüğü için annesi ve amcaları morgdan cenazeyi alıp toprağa vermek üzere Mardin'e götürdü.

Musa Özdemir'in öldürülmesinin ardından ele geçirilen 150 kilo bomba patlatılmadan etkisiz hale getirilip üzerinde yapılan parmak izi çalışmasından yola çıkarak polis valilikte bombayı patlatan kadının "Dilber" kod adlı kadın olduğunu ve Suriye'ye kaçtığını belirlemiş, ayrıca "Halo" lakaplı Eyüp Çelik'in saldırıları organize ettiğini, Mehmet Emin V.'nin ise bombacıya yardım ettiğini, Musa Özdemir'in ise karı koca İhsan T. ile Bedriye T.'nin evinde saklandığını belirlemişti. Yapılan operasyonlarda bombayı patlatan kadın dışındaki bütün zanlılar yakalanmış, Eyüp Çelik, Mehmet Emin V. ve İhsan T. tutuklanmış, Bedriye T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Ayrıca Adana polisi, bütün bombalı saldırıları da Mardin'de ölü olarak gele geçirilen "Behzat" kod adlı Murat Karayılan'ın sağ kolu olarak tabir edilen teröristin organize ettiğini belirlemişti.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya