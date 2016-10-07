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Bombacıdan Murat Karayılan itirafı

Adana'da, bomba yüklü araçlarla saldırı hazırlığındayken 4 kişi ile birlikte yakalanan üniversiteli zanlının ifadesinde, "PKK ile YPG aynı, ben önce PKK'ya katıldım, sonra YPG kamplarında bomba eğitimi aldım, Murat Karayılan da bu kampa geldi" dediği ileri sürüldü. Aynı zamanda PKK ve YPG'nin aynı amaca hizmet ettiğini söyleyen İhsan O.'nun, "İkisi de Suriye ve Türkiye'de bir Kürdistan devleti kurmak istiyor" dediği öğrenildi.

Bombacıdan Murat Karayılan itirafı

07 Ekim 2016 09:10

Adana'da havalimanı, kaymakamlık binası, polis merkezi ve halkın yoğun olduğu yerler olmak üzere 7 bombalı araçla saldırı planladıkları iddiasıyla tutuklanan 5 kişi arasındaki üniversite öğrencisi İhsan O.'nun, önce Irak'ın kuzeyine geçerek burada bölücü terör örgütü PKK'ya katıldığı bir süre sonra ise Suriye'nin Kobani kentinde terör örgütü YPG'ye katılarak bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı.

İhsan O'nun özel olarak 3 ay boyunca bomba eğitimi aldığı ve Adana'da eş zamanlı olarak 7 yerde ekonomik ve vatandaşları korkuya sevk etmek amacıyla eylem yapmak için yetiştirildiği belirlendi. İhsan O.'nun bomba eğitimi gördüğü dönemde PKK'nın ele başlarından Murat Karayılan'ın da eğitim kampını ziyaret ettiği öne sürüldü.

İhsan O'nun ifadesinde ise PKK ile YPG'nin aynı olduğunu, ortak amaç için çalıştıklarını belirterek, "Ben önce PKK'ya sonra YPG'ye katıldım. PKK ile YPG aynı. Biri Suriye'de diğeri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Ortak amaçları Suriye ve Türkiye'de bir Kürdistan devleti kurmak. Benim Adana'da eylem yapmak için eğitimimin tamamı YPG kamplarında oldu. Ben burada uzaktan kumanda ile bombalı eylem yapmayı öğrendim. Bu PKK ile YPG'nin birbirinden farkı yok. Hatta ben YPG kamplarında bomba eğitimi görürken bu kampa bir kez Murat Karayılan gelmişti. Ben bunu bizzat gördüm" dediği ileri sürüldü. İhsan O.'nun ayrıca YPG kamplarında yabancı teröristlerin de olduğunu söylediği iddia edildi.

Olayın geçmişi
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana Havalimanı, polis merkezleri ve Ceyhan Kaymakamlığına bombalı araçlarla saldırı hazırlığında olduğunu belirlediği üniversite öğrencisi İhsan O. ile Mahmut B. A.B, Ö.B. ve A.B'yi yakalamış, depoda yapılan aramada 21 kilogram TNT, 1 kilogram C4, 2 el bombası ve makineli tabanca ele geçirilmişti. Üniversite öğrencisinin de aralarında olduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Fatih Keçe

 

Etiketler: adana


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