İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü PKK üyesi 2 şahsın 3 gün önce İzmir’e geldiğini ve bombalı eylem yapacağı bilgisini aldı. Bombacıları takibe alan polis ekipleri, kentteki irtibatta oldukları kişileri araştırmaya başladı. Geçtiğimiz Pazar akşamı saat 22.00 sıralarında Karabağlar Liomtepe bölgesinde başka bir terör örgütü üyesi tarafından kente getirilen plastik patlayıcıyı teslim alarak ormanlık alanda saklamaya çalışan teröristlere yönelik polis operasyon başlattı. Polis, kırsaldan İzmir’e eylem yapmak için gelen bombacılardan birini içerisinde 440 gram A4 tipi bomba olan 3 kilo patlayıcı ile yakaladı. Yakalanan teröristin yanında olan 2 kişi ise kaçtı. Kaçan teröristlerin birinin Iğdır nüfusuna kayıtlı Mehmet D. (23) olduğu belirlenirken, Demir’in Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisi iken okulu bırakıp 2014 yılında terör örgütüne katıldığı bildirildi. Diğer teröristin ise Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Ahmet D. (36) olduğu tespit edildi.

"’POLİS SENİ ALACAK’ DEYİNCE DAĞA GİTTİM"

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı titiz çalışmanın ardından Mehmet D.’yi bir gün sonra Bayraklı’da oturan ağabeyinin evinde yakaladı. Diğer terör örgütü üyesi Ahmet D. ise kaçamayacağını anlayınca Karabağlar’da polise teslim oldu. Üniversite örencisi Mehmet D. polise verdiği ilk ifadesinde, ’’Kahramanmaraş’ta okurken HDP toplantılarına gittim. Bir süre sonra bana ’Polis seni alacak, dağ çıkman lazım’ dediler. Ben de korktuğum için kabul edip gittim. Dağda bomba eğitimi aldım. Kuzey Irak’taydım. bir hafta önce kaçak yollara Türkiye’ye girdim. Otobüsle İzmir’e geldim. Daha sonra keşif amaçlı AK Parti binalarını ve alışveriş merkezlerini dolaştım. Bana söylenen kişilerle irtibata geçtim. O sırada polis operasyon yaptı. Ömer D. yakalandı. Ahmet D. ve ben kaçmayı başardık. Benim kimliğim tespit edildiğimi bilmediğim için ağabeyimin evine gittim. Orada polisler tedbir almış beni yakaladılar" dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ BOMBALI EYLEMLERDE KULLANIYORLARMIŞ

Örgütün özellikle suça karışmamış üniversite öğrencilerini bombalı eylem için seçtiğini belirten Mehmet D., "Bizlere sahte kimlik kullandırmıyorlardı suça karışmadığımız için. Benim gibi kişilere eyleme gönderirken, kentte akrabası olanları gönderiyorlardı. Yakalandığımız da ’üniversite öğrencisiyim, akraba mı ziyarete geldim’ diyebilelim diye. Keşif için Aliğa’daki Petkim Rafinerisi’ne de gidecektim. Uzak olduğu için gidemedim. Eylem yapacağımız yerler arasında örgüt polis ve askeri yanı sıra Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayan tesislere de saldırı emri verdi. Böylece ekonomik yönden de darbe vurmuş olacaktık’’ dediği öğrenildi.