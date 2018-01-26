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Bombalanan camide ezan susmadı

Kilis’te roketli saldırıya uğrayan tarihi camide 336 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazı kılınamazken, bir vatandaş tarafından cuma namazı saatinde ezan okundu.

Bombalanan camide ezan susmadı

26 Ocak 2018 14:14
Bombalanan camide ezan susmadı - Tıkla İzle

Önceki gün Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/PYD mevzilerinden atılan roketlerden biri, Kilis kent merkezinde bulunan tarihi Çalık Cami'nin kubbesini delerek içeri düştü. Olayda cami cemaatinden 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

1682 yılında yapılan tarihi Çalık Camii'de 336 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazı kılınamadı.

Camiye namaz kılmak için Gaziantep’ten gelen ve cuma namazı saatinde azan okuyan Muhiddin Ceylan isimli vatandaş, “Kilis’teki en son namazımı bu camide kılmıştım. Camiyi bu şekilde görünce çok duygulandım. Hiçbir dış müdahale bizi buradan uzaklaştıramayacak. Biz yine camilerimizde ezanlarımızı okuyarak namazımızı kılacağız. Bu ezanların susmaması adına ebediyen biz buradayız, bir yere gitmiyoruz. Burada ebediyen ezanlar okunmaya devam edecek. Ben de bunu temsilen bugün ezan okumuş oldum. Gönül ister ki bu Ccma da burada namaz kılınsın ama ben ezanı burada okudum namazı başka camide kılacağım” dedi.

Cuma saatinde camiye gelen vatandaşlar ise roketli saldırıların kendilerini yıldıramayacağını ifade ederek, “Her cuma olduğu gibi bu cuma da namaz kılmaya geldik. Camide hasar olduğu için başka camiye gideceğiz. Ne kadar roket atarlarsa atsınlar, şehrimizi terk etmeyeceğiz” diye konuştular.

Saldırıya uğrayan tarihi caminin dış cephesine Türk bayrakları asılırken, bayrakların arasına ise Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın simgesi olarak zeytin dalları konuldu.

Mehmet Ali Dağ - Orhan Erkılıç - Cahit Özçelik

 

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