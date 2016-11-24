Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı valilik bahçesindeki otoparkta bombalı araçla yapılan saldırının ardından, kentte ikinci bir bomba yüklü aracın olduğu istihbaratıyla harekete geçti.

Bir aracın çalındığı bilgisine ulaşan ekipler, bomba yüklü aracın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Aracı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, aradıkları aracı 4707 Sokak'ta ilerlerken gördü. Polislerin "dur" ihtarında bulunduğu aracın sürücüsü durmayarak kaçtı.

Ekipler, içinde bomba olduğu anlaşılan aracın sürücüsünü ateş ederek durdurdu. Terörist olay yerinde öldü.

Daha sonra olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Bir robot yardımıyla hafif ticari aracın içindeki teröristin cesedi dışarı çıkarıldı. Daha sonra zırhlı kepçe olay yerine getirildi. Otomobilin camları kırıldı. Aracın kontrollü bir şekilde patlatılması için hazırlıklar yapılıyor.

Aracın 1 kilometre uzaklığındaki evler boşaltıldı, vatandaşların evlerini boşaltmaları için camiden anons yapıldı.

Bomba yüklü aracın bulunduğu yerin yakınındaki bir evdeki yürüme güçlüğü çeken yaşlı bir kadını polisler sırtlarında taşıyarak bölgeden uzaklaştırdı.

Fatih Keçe

