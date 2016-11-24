Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bombalı aracın sürücüsü ölü ele geçirildi

Bombalı aracın sürücüsü ölü ele geçirildi

Adana'da sabah bombalı araçla yapılan saldırının ardından yakalanan ikinci bombalı aracın sürücüsü ölü olarak ele geçirildi. Bomba yüklü olduğu belirlenen hafif ticari aracın çalındığı ortaya çıktı.

Bombalı aracın sürücüsü ölü ele geçirildi

24 Kasım 2016 17:41

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı valilik bahçesindeki otoparkta bombalı araçla yapılan saldırının ardından, kentte ikinci bir bomba yüklü aracın olduğu istihbaratıyla harekete geçti.

Bir aracın çalındığı bilgisine ulaşan ekipler, bomba yüklü aracın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Aracı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, aradıkları aracı 4707 Sokak'ta ilerlerken gördü. Polislerin "dur" ihtarında bulunduğu aracın sürücüsü durmayarak kaçtı.
Ekipler, içinde bomba olduğu anlaşılan aracın sürücüsünü ateş ederek durdurdu. Terörist olay yerinde öldü.
Daha sonra olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Bir robot yardımıyla hafif ticari aracın içindeki teröristin cesedi dışarı çıkarıldı. Daha sonra zırhlı kepçe olay yerine getirildi. Otomobilin camları kırıldı. Aracın kontrollü bir şekilde patlatılması için hazırlıklar yapılıyor.

Aracın 1 kilometre uzaklığındaki evler boşaltıldı, vatandaşların evlerini boşaltmaları için camiden anons yapıldı.
Bomba yüklü aracın bulunduğu yerin yakınındaki bir evdeki yürüme güçlüğü çeken yaşlı bir kadını polisler sırtlarında taşıyarak bölgeden uzaklaştırdı. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: bombalı araç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç