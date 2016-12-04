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Bombalı araçla ilgili 2 kişi tutuklandı

Muş’un Bulanık ilçesinde çamura saplanan bomba yüklü araçla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


04 Aralık 2016 17:53

Muş’un Bulanık ilçesinde yaklaşık 15 gün önce Bulanık-Erzurum karayolunda çamura saplandığı için kurtarılamayan araçtaki 4.5 ton yüklü bombayı patlatan iş birlikçi ve terör örgütü üyesi 3 kişi, Van'ın Erciş ilçesinde tespit edilmiş ve düzenlenen operasyonda 2 kişi sağ, biri ise ölü olarak ele geçirilmişti. Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ölü ele geçirilen örgüt üyesinin ise Bulanık ilçesine bağlı Molla Davut köyünde toprağa verileceği öğrenildi. 

Etiketler: bombalı araç, Muş


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