Muş’un Bulanık ilçesinde yaklaşık 15 gün önce Bulanık-Erzurum karayolunda çamura saplandığı için kurtarılamayan araçtaki 4.5 ton yüklü bombayı patlatan iş birlikçi ve terör örgütü üyesi 3 kişi, Van'ın Erciş ilçesinde tespit edilmiş ve düzenlenen operasyonda 2 kişi sağ, biri ise ölü olarak ele geçirilmişti. Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ölü ele geçirilen örgüt üyesinin ise Bulanık ilçesine bağlı Molla Davut köyünde toprağa verileceği öğrenildi.