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Bombalı araçla saldırı yapma hazırlığında olan terörist tutuklandı

Muş Valiliğine bombalı araçla saldırı yapma hazırlığında olan ve araç yakma, yol kesme başta olmak üzere çeşitli eylemlere katıldığı tespit edilen bir terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bombalı araçla saldırı yapma hazırlığında olan terörist tutuklandı

18 Ocak 2017 16:23

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce valiliğe yönelik bombalı araçla saldırı yapmak üzere Muş-Kulp güzergahında yol keserek bir minibüsü gasp eden, araç şoförünü de kırsal alanda etkisiz hale getiren teröriste dair ihbar alındığı belirtildi. Şenyayla Kepir Deresi’nde daha önceden hazırlanan bomba düzeneğiyle döşenmiş varilleri minibüse yükleyerek il merkezinde eylem hazırlığı yapılacağı belirlenen teröristle ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan ihbar neticesinde emniyet güçleri tarafından yapılan takip sonucu teröristlerin aracı terk ederek kaçmasıyla bomba yüklü araç ele geçirilerek, bombalar kontrollü şekilde imha edilmişti. Olayda teröristlere yardım ve yataklık eden toplam 7 şahısla birlikte sözde Amed Eyaleti Şenyayla gücü içerisinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü üyesi bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı" denildi.
Teröristler tarafından yapılan çeşitli eylemlerin de aydınlatıldığının vurgulandığı açıklamada, "Yapılan tahkikat neticesinde teröristlerce gerçekleştirilen faili meçhul, Muş-Kulp karayolunda yol keserek propaganda yapma ve araç gasbı eylemi, Eralan köyündeki şantiyede bulunan 3 kato, 1 silindir ve 4 kamyonun yakılması, Şenyayla bölgesinde başka bir eylem için hazırlanan ve Emniyet Müdürlüğümüzün çalışmaları sonucu tespit edilerek imha edilen 500 kiloluk bir patlayıcının da hazırlayıcılarının olduğu olaylar aydınlatılmıştır. Daha önce gözaltına alınan Sözde Amed Eyaleti Şenyayla gücü içerisinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. 

Nejdet Armağan
 

Etiketler: muş valiliği, tutuklama


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