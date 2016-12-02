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Bombalı araçla yapılan saldırının zanlısı yakalandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4.5 yıl önce Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının zanlısı, Gaziantep'te yapılan operasyonla yakalandı.

Bombalı araçla yapılan saldırının zanlısı yakalandı

02 Aralık 2016 22:30
Bombalı araçla yapılan saldırının zanlısı yakalandı - Tıkla İzle

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca 25.05.2012 tarihinde Kayseri ili Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı araçla canlı bomba/intihar eylemi gerçekleştirilmişti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, PKK/KCK Terör Örgütü mensubu ve eylemin faillerinden olduğu şüphesiyle daha önce yakalanarak gözaltına alınan ve adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan bir şahsa operasyon düzenlendi. Söz konusu şahıs hakkında yapılan yargılamada 3 defa ağırlaştırılmış müebbet ile 11 defa 14 yıl, 10 defa 15 yıl ve 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam olarak, 308 yıl 6 ay ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan şahıs hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılması üzerine, 01.12.2016 günü Gaziantep ilinde yapılan operasyon neticesinde yakalanmıştır" denildi.

Yeniden gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şahsın sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı da kaydedildi.

Serhat Demir 

Etiketler: bombalı araçla saldırı, Kayseri


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