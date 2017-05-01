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Bombalı eylemde kullanılacak araç imha edildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince PKK terör örgütü tarafından bombalı eylemde kullanılacağı değerlendirilen bir araç imha edildi.

Bombalı eylemde kullanılacak araç imha edildi

01 Mayıs 2017 22:23

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş ilçesinde jandarma sorumluluk bölgesinde, 30 Nisan 2017 tarihinden itibaren bölgedeki bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve bombalı eylemde kullanılacağı değerlendirilen bir aracın bulunması amacıyla operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada;

"Operasyon kapsamında 1 Mayıs 2017 günü saat 13.00 sıralarında bombalı eylemde kullanılacağı değerlendirilen bahse konu araç, Yöreli Mahallesi Kandil Yaylası'nda tespit edilerek Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak, terörle mücadele faaliyetleri aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Etiketler: bombalı araç, van valiliği


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