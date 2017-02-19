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Bombalı saldırıda kullanılacak 2 araç yakalandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bomba yüklü araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 araç ile 330 kilogram esrar ele geçirildi.

Bombalı saldırıda kullanılacak 2 araç yakalandı

19 Şubat 2017 16:19

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır ilinde faaliyet yürüten terörist tespiti, yakalanması, etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi, patlayıcı yüklü araç ile saldırı türünde eylemlerin önlenmesi maksadıyla yapılan çalışmalara ve operasyonlara devam edilmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmış bir taşıtın bomba yüklü olarak bulunduğu, önümüzdeki günlerde sansasyonel eylemlerde kullanılabileceği yönünde elde edilen istihbari bilgiye istinaden 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 03.00’dan itibaren Lice ilçesi Birlik köyü kırsal alanında operasyonel faaliyet icra edilmiştir. İcra edilen operasyon kapsamında yapılan temas araması neticesinde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından arama kaydı bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 araç ile 5 ayrı noktada plastik variller içerisinde toplam 232 kilogram kubar, 98 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu araçlar, patlayıcı madde imha uzmanlarınca kontrol edilmesini müteakip detaylı inceleme yapılması maksadıyla Lice İlçe Jandarma Komutanlığına çekilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu maddelere el konulmuş, olay ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların ve kamu personelinin emniyetini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Etiketler: bombalı saldırı, diyarbakır


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