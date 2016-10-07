Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bombalı saldırının izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Bombalı saldırının izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Yenibosna'da gerçekleştirilen bombalı saldırının izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle çok sayıda araç hurdaya dönerken, bazı ev ve işyerlerinin de kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Bombalı saldırının izleri gün ağarınca ortaya çıktı

07 Ekim 2016 10:33
Bombalı saldırının izleri gün ağarınca ortaya çıktı - Tıkla İzle

Yenibosna'da 75'inci yıl Polis Merkezi yakınlarında bir motosikletin patlatılması sonucu gerçekleştirilen bombalı saldırıda 10 kişi yaralanmıştı. Polis merkezinin yakınında düzenlenen bombalı saldırının izleri sabah gün ağarınca açığa çıktı.

Saldırıda çok sayıda araç patlamanın etkisiyle hurdaya dönerken, çok sayıda ev ve iş yerlerinin hasar gördüğü tespit edildi. Çevrede bulunan bazı ev ve işyerlerinin camlarının kırıldığı, asma tavanların ise yıkıldığı görüldü. Çok sayıda ev ve işyerinin kullanılamaz hale geldiği görülürken, çevre sakinleri ise işyerlerinin önünü temizledi.

Görgü tanıkları olayı anlattı
Olayın meydana geldiği esnada dükkanında çalışan Kuddusi Pekmezci, “Görüyorsunuz yaralandım, adam köşeye motoru koydu. Ben bağırıyordum, kimseyi yanaştırmıyordum, dükkan benim. Gittim oraya, hatta orada iki tane arabamız vardı. Arabalara vurur dedim bu motoru buraya koyarsa, baktım ki biraz daha yola koymuş bir yere ekmek, yemek falan getirmiştir diye düşündüm. Oradan buraya dükkanın önüne geldim ayağımı dükkana attım patlama oldu” şeklinde konuştu.

Öte yandan, olay yerinde bulunan belediye ekipleri yerleri yıkayarak, kırılan camları temizledi. Zarar gören binalara dev ay -yıldız bayrakların asıldığı gözlendi. 

Ufuk Kıvık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!