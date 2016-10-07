Yenibosna'da 75'inci yıl Polis Merkezi yakınlarında bir motosikletin patlatılması sonucu gerçekleştirilen bombalı saldırıda 10 kişi yaralanmıştı. Polis merkezinin yakınında düzenlenen bombalı saldırının izleri sabah gün ağarınca açığa çıktı.

Saldırıda çok sayıda araç patlamanın etkisiyle hurdaya dönerken, çok sayıda ev ve iş yerlerinin hasar gördüğü tespit edildi. Çevrede bulunan bazı ev ve işyerlerinin camlarının kırıldığı, asma tavanların ise yıkıldığı görüldü. Çok sayıda ev ve işyerinin kullanılamaz hale geldiği görülürken, çevre sakinleri ise işyerlerinin önünü temizledi.

Görgü tanıkları olayı anlattı

Olayın meydana geldiği esnada dükkanında çalışan Kuddusi Pekmezci, “Görüyorsunuz yaralandım, adam köşeye motoru koydu. Ben bağırıyordum, kimseyi yanaştırmıyordum, dükkan benim. Gittim oraya, hatta orada iki tane arabamız vardı. Arabalara vurur dedim bu motoru buraya koyarsa, baktım ki biraz daha yola koymuş bir yere ekmek, yemek falan getirmiştir diye düşündüm. Oradan buraya dükkanın önüne geldim ayağımı dükkana attım patlama oldu” şeklinde konuştu.

Öte yandan, olay yerinde bulunan belediye ekipleri yerleri yıkayarak, kırılan camları temizledi. Zarar gören binalara dev ay -yıldız bayrakların asıldığı gözlendi.

Ufuk Kıvık