Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş'ta çevik kuvvet ekiplerine yönelik bombalı saldırı ile ilgili çalışma başlatılmıştı. Çalışma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren iki erkek teröristin eşkalleri tespit edildi. Teröristlerin Kandil'de eğitim gördükten sonra Aralık ayının başında Türkiye'ye geldiği belirlendi. Saldırıda kullanılan aracın ise internet üzerinden 3. bir şahıs tarafından alındığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri soruşturma kapsamında, aracın MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Özel ekip tarafından incelenen 86 saatlik görüntülerde iki teröristin emniyet binaları çevresinde keşif yaptığı belirlendi. Emniyet binalarında alınan güvenlik tedbirleri sebebiyle saldırıların Beşiktaş'ta yapıldığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar neticesinde, saldırıda infilak ettirilen araca, C4 plastik patlayıcı, bilye ve metal parçalarla güçlendirilmiş bombanın yerleştirildiğini, canlı bombanın ise üzerine giydiği bilye, vida ve C4 plastik patlayıcıların bulunduğu intihar yeleği olduğu ortaya çıktı.

Terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli ile sosyal medyada terör propagandası yapan 18 kişinin sorguları devam ediyor.