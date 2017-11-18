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Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışında temizlik aracı devrildi

Bomonti- Dolmabahçe Tüneli çıkışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracı devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışında temizlik aracı devrildi

18 Kasım 2017 15:50
Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışında temizlik aracı devrildi - Tıkla İzle

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışı ışıklarda meydana gelen kazada, Bomonti-Dolmabahçe Tünelinde temizlik çalışması yapan araç sürücüsü Dolmabahçe Caddesi girişinde bulunan trafik ışıklarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği temizlik aracı ise devrilerek yan yattı. Temizlik aracının devrilerek yan yattığını gören vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Devrilen aracın içerisinde bulunan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılarak hastaneye gönderildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen tek taraflı kaza nedeniyle Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışında trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle yolda yağlanma meydana gelirken ekipler kumlama çalışması yaptı. Devrilen temizlik aracının kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Oğuzcan Yazar
 

Etiketler: Bomonti- Dolmabahçe Tüneli

 

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