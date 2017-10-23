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Bomonti-Dolmabahçe Tünelinde 'evsiz' paniği

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde sabah saatlerinde seyir halinde olan sürücüler, kaldırımda yorgan ve yastıkla uyuyan evsiz 2 genci görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Bomonti-Dolmabahçe Tünelinde evsiz paniği

23 Ekim 2017 11:18
Bomonti-Dolmabahçe Tünelinde 'evsiz' paniği - Tıkla İzle

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Bomonti-Dolmabahçe Tüneli Beşiktaş istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde seyir halinde olan sürücüler, tünelin içerisindeki kaldırımda yasak olduğu halde yatan evsiz 2 genci fark etti. Sürücüler ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’ne bağlı devriye ekip, yorgan ve yastıkla yatan gençlerin yanına geldi. Gençleri uyandıran polis ardından onlara tünelde yürümelerinin ve yatmalarının yasak olduğunu belirterek toplanmalarını istedi. Bunun üzerine gençler eşyalarını toparlayarak yanlarındaki kutulara doldurdu.

Üst aramaları yapılarak GBT’leri sorgulandı

Polis ekipleri daha sonra üzerlerinde suç unsuru olup olmadığını kontrol etmek için gençlerin üst aramalarını yaptı. Üstlerinde herhangi bir şey olmaması üzerine polis, gençlerin GBT’lerini sorguladı. Daha sonra evsiz gençler polis ekipleri tarafından tünelden uzaklaştırıldı.

Doğan Can Cesur 

 

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