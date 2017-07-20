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Bonjuke Parti, Ege'yi sallayacak

Avrupa'da eğlence tutkunlarının adresi olan Bonjuke Parti, Ege sahillerine geliyor.

Bonjuke Parti, Egeyi sallayacak

20 Temmuz 2017 09:09

Yıllardır Avrupa'da eğlence severlerin buluşma noktası olan Bonjuke Parti, Ege'nin en gözde tatil beldelerinde düzenlenecek. 24 Temmuz'da Didim'de başlayacak olan Bonjuke Parti, 31 Ağustos'a kadar Ege sahillerinde Avrupa'nın en iyi DJ'lerini eğlence tutkunlarıyla buluşturacak. Ünlü Organizatör Caner Zehir'in hazırladığı Bonjuke Parti'de; Isy-k, Seda Demir, Barış Kay, Kaan Deniz, Alperay ve A-Lee gibi profesyonel DJ'ler set başına geçecek. Ayrıca, Bonjuke Müzik Direktörlüğü yapan ünlü DJ Halil Vergin'de coşku dolu gecelere imzasını atacak. Birbirinden başarılı olan DJ'ler partilerde, konukları için çok özel parçalar çalacak. Kaliteli eğlence anlayışını sunan Bonjuke Parti'ye, yerli ve yabancı çok sayıda turist katılacak.

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: Bonjuke Parti, Ege


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