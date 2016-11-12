Ünye Burunucu Mahallesi sahilinde yaşları 18 ile 23 arasında olduğu tahmin edilen H.T ve R.T. isimli gençler saat 22.00 sıralarında sentetik uyuşturucu olarak bilinen bonzai kullandı. Gençler bir süre sonra oturdukları banktan yere düşerek hareketsiz kalınca etraftaki vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gençlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler, uyuşturucunun etkisiyle sayıklayan ve yerden kalkamayan gençleri ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. H.T. ve R.T. hastanede tedavi altına alındı.

Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

