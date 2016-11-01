Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle yaşanan olayda sokak arasında sentetik uyuşturucu bonzai madde içen 4 genç çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bonzai kullanan 4 kişiden birinin krize girdiği görüldü. Uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen şahıs bağırmaya başladı. Bağırmaya başlayan gencin kriz halindeki halleri yürek burktu.

Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesinin ardından kriz geçiren gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit

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