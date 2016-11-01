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Bonzai içen genç krize girdi

Sivas'ta sokak arasında uyuşturucu madde bonzai içen 4 gençten biri krize girdi. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesiyle hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.


01 Kasım 2016 13:27

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle yaşanan olayda sokak arasında sentetik uyuşturucu bonzai madde içen 4 genç çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bonzai kullanan 4 kişiden birinin krize girdiği görüldü. Uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen şahıs bağırmaya başladı. Bağırmaya başlayan gencin kriz halindeki halleri yürek burktu.
Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesinin ardından kriz geçiren gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit
SİVAS

Etiketler: bonzai içen genç


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