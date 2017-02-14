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Bonzai içen genç ölümden son anda kurtuldu

Adana'da bonzai içen bir kişi sokak ortasında kendinden geçince, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.


14 Şubat 2017 09:25

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde bir vatandaş, Sarıçam Deresi üzerindeki köprüden Cumhuriyet Mahallesi'ne geçmek isterken boş alanda bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri şahsın bonzai içtiğini ve bu nedenle kendinden geçtiğini belirledi. 

İsminin Hakan B. (37) olduğu öğrenilen şahıs ölmek üzereyken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: bonzai


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