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Bonzai içen gencin ibretlik görüntüsü!

Bahçelievler'de iddiaya göre bonzai içerek kendinden geçen gencin feryatları yürekleri yaktı.

Bonzai içen gencin ibretlik görüntüsü!

03 Mayıs 2017 09:30
Bonzai içen gencin ibretlik görüntüsü! - Tıkla İzle

O anlarda çevreden geçen kimi vatandaşlar gencin yüzüne su dökerek ayıltmaya çalışırken, bir vatandaşın gencin bu yürek yakan görüntüsünü sosyal medya üzerinden canlı yayınla paylaşması ise vicdanları yaraladı.
İstanbul’da sıkça rastlanan uyuşturucu bağımlısı gençlerin kendilerinden geçtikleri o ibretlik görüntüler yürekleri yakmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Bahçelievler Yenibosna Metro İstasyonu çıkışında iddiaya göre bonzai içen bir genç kendinden geçerek kaldırıma yığıldı. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında hareket etmeye çalışan genç aldığı uyuşturucu nedeniyle başarılı olamadı. Çevreden durumu fark eden vatandaşlar gencin yüzüne su çarparak genci kendisine getirmeye çalıştı. Vatandaşların yardım etmeye çalıştığı sırada uyuşturucunun etkisiyle bağıran gencin feryatları yürek yaktı. Kameraya yansıyan görüntülerle uyuşturucu kullanımının acı gerçeği de bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Uzun bir süre olduğu yerde hareketsiz kalan gencin yanından geçen kimi vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi izledi. Kimi vatandaşlar ise o anlarda yardım etmek yerine sosyal medya üzerinden canlı yayın yapınca tepki çekti. 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ

Etiketler: bonzai, İstanbul


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