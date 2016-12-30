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Bonzai ile yakalandılar

Düzce’nin Çay Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durduran polisler araçta bulunan 4 kişinin üzerinde ve araçta yaptıkları aramalarda yaklaşık 80 gram bonzai geçirdi.


30 Aralık 2016 16:26

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kentte uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Edinilen bilgilere göre Çay Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durduran polisler şahısların üzerinde yaptıkları aramalarda satışa hazır bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahısların kullandığı araçta yapılan incelemelerde ise yine aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış bonzai maddesi geçirildi. 4 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan Uyuşturucuyla Mücadele Şube Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ile mücadele sürecek

Emniyet yetkilileri sivil toplam örgütleri ve vatandaşların desteğiyle uyuşturucu temizleninceye kadar mücadele edeceklerini bildirdiler. 

Ali Osman Çatana
DÜZCE 


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