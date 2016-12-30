Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kentte uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Edinilen bilgilere göre Çay Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durduran polisler şahısların üzerinde yaptıkları aramalarda satışa hazır bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahısların kullandığı araçta yapılan incelemelerde ise yine aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış bonzai maddesi geçirildi. 4 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan Uyuşturucuyla Mücadele Şube Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ile mücadele sürecek

Emniyet yetkilileri sivil toplam örgütleri ve vatandaşların desteğiyle uyuşturucu temizleninceye kadar mücadele edeceklerini bildirdiler.

Ali Osman Çatana

DÜZCE