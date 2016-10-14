Olay, saat 21.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi 2307 Sokakta meydana geldi. Sentetik uyuşturucu kullanan İ.K ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı sokak ortasında bilincini kaybederek yere yığıldı. Yere yığılan gençleri gören çevredeki vatandaşlar, gençleri su dökerek ayıtlmaya çalıştı. Uyuşturucu madde alan gençlerden biri polis ekipleri olay yerine gelmeden kaçarak uzaklaşırken, 15 yaşında olduğu öğrenilen İ.K. ise bulunduğu yerden kalkamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri bilinci yerinde olmayan İ.K.'yı kaldırarak, ambulansa bindirdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldıran genç tedavi altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Adem Şahin

MANİSA