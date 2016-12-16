Bonzai öyle bir yerinden çıktı ki... - Tıkla İzle

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi yolcu otobüsünden inince gözaltına alındı ve yapılan aramada poposunun arasına sıkıştırdığı bonzai ele geçti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Samsun Otobüs Terminali'ne gelen H.B.'yi (57) gözaltına aldı. H.B.'nin üzerinde yapılan aramada 1 adet extacy uyuşturucu hap, 1 adet bonzaili sigara ele geçti. Yapılan ince aramada H.B.'nin poposunun arasına sıkıştırdığı paket içinde 28 gram bonzai ele geçti. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.B., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.