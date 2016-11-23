Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Ekipleri, Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesinde yaptıkları rutin kontrolde S.M. ve A.H. üzerinde yaptıkları aramada içime hazır halde 45 gram bonzai buldu. Operasyonu derinleştiren ekipler bu şahışlara uyuşturucu temin ettiğini belirledikleri Y.E.K’ye operasyon düzenledi. Y.E.K.'nin yapılan üst aramasında ve Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi'nde sakladığı metruk binada 287 çıkı halinde 117 gram bonzai uyuşturucu maddesi bulundu. Şüpheli Y.E.K sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Burak Türker