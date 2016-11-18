Manisa Turgutlu'da bonzai olarak tabir edilen sentetik uyuşturucu satışı yapan şahsa 23 yıl hapis cezası verildi. Edinilen bilgilere göre, 9 Haziran tarihinde Turgutlu Jandarma Komutanlığı Urganlı Karakolu ekiplerince yapılan baskın sonucunda F.Ö. (24) isimli şahsın bonzai sattığı tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kamu davasında sanık F.Ö.’nün 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçunu işlediği sabit görüldü. Sanık F.Ö., çıkarıldığı ağır ceza mahkemesince 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildi. Rekor ceza niteliği taşıyan karar sonrası şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlker Uyar

MANİSA