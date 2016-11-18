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Bonzai satıcısına rekor ceza

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bonzai satıcısına mahkemeden rekor ceza geldi. Ağır ceza mahkemesinde görülen davada 24 yaşındaki uyuşturucu satıcısı, 23 yıl hapse mahkum edildi.

Bonzai satıcısına rekor ceza

18 Kasım 2016 13:01

Manisa Turgutlu'da bonzai olarak tabir edilen sentetik uyuşturucu satışı yapan şahsa 23 yıl hapis cezası verildi. Edinilen bilgilere göre, 9 Haziran tarihinde Turgutlu Jandarma Komutanlığı Urganlı Karakolu ekiplerince yapılan baskın sonucunda F.Ö. (24) isimli şahsın bonzai sattığı tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kamu davasında sanık F.Ö.’nün 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçunu işlediği sabit görüldü. Sanık F.Ö., çıkarıldığı ağır ceza mahkemesince 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildi. Rekor ceza niteliği taşıyan karar sonrası şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İlker Uyar
MANİSA 

Etiketler: Bonzai satıcısı, ceza


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